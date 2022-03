Artur Nogueira passa a ter primeiro Cemitério Vertical da RMC

A Prefeitura de Artur Nogueira informou que a obra do novo Cemitério Vertical foi concluída. A notícia soluciona uma antiga demanda da população que apontava para uma possível falta de sepulturas no município. Com a finalização anunciada, Artur Nogueira passa a ser a primeira cidade da Região Metropolitana de Campinas (RMC) a ter um Cemitério Vertical Público biosseguro.

De acordo com os registros, o primeiro sepultamento na cidade aconteceu em julho de 1919, ou seja, há mais de 100 anos. A construção aumentará a vida útil do cemitério local, garantindo que os nogueirenses consigam sepultar entes queridos de maneira digna, prestando assim as últimas homenagens.

MODERNIDADE, TECNOLOGIA E SUSTENTABILIDADE

A Secretaria de Planejamento destaca que o Cemitério Vertical é moderno, sustentável e tecnológico. “Ao todo, a estrutura possui quatro andares onde são distribuídos 104 corpáreos e 400 ossuários”, detalha o secretário Fernando Arrivabene. E acrescenta, “o local possui tratamento correto a todos os resíduos, assegurando que não haja contaminação do lençol freático, total ausência de odores e insetos indesejados”.

Para que o investimento acontecesse foi feito um processo licitatório para a contratação de uma empresa especializada que cumprisse as exigências técnicas com as devidas licenças ambientais. Assim, Artur Nogueira é a primeira cidade da RMC a ter um cemitério vertical biosseguro público, de acordo com a empresa responsável pela tecnologia.

O prefeito Lucas Sia frisa que essa era uma obra necessária, urgente e está pronta para ser utilizada. “É uma solução sustentável e inovadora. Desde o ano passado, estamos trabalhando na solução desse antigo problema. Fizemos o projeto, licitamos e agora estamos entregando. Essa é mais uma obra que mostra o compromisso de nossa gestão com a população nogueirense”, afirmou o chefe do Poder Executivo.

OUTRO CEMITÉRIO

Segundo a Secretaria de Administração, não havia nenhum projeto elaborado ou em andamento da gestão passada. Além disso, já há estudos para a aquisição de novo terreno para outro Cemitério em Artur Nogueira.

“Encontramos uma saída que estivesse dentro da possibilidade financeira nogueirense e dentro da lei e, também, estamos estudando um novo terreno para outro cemitério”, explica Glauci Barbosa, secretária de Administração. Ela afirma que a preferência será por imóveis do município para que não haja novos custos de desapropriação.