Artur Nogueira recebe 2.968 doses da vacina contra a Covid-19

Desde o início da campanha de imunização, município recebeu 72.521 doses, entre 1ª e 2ª aplicação

Artur Nogueira recebeu, nesta sábado (11), uma nova remessa dos imunizantes contra a Covid-19. Desta vez, foram enviadas ao município 2.968 doses, que serão utilizadas para aplicação de 1ª’s e 2ª’s doses. As vacinas foram retiradas pela Secretaria de Saúde no Departamento Regional de Saúde VII (DRS-7), em Campinas.

Desde que a vacina começou a ser distribuída no Estado, Artur Nogueira havia recebido 69.553. Com a nova remessa, o número subiu para 72.521. Até esta sexta-feira (10), um total de 41.210 pessoas já tinham sido vacinadas na cidade.

Como se vacinar?

Vale lembrar que para receber a vacina no sistema drive-thru ou a aplicação da 2ª dose, não é necessário agendamento, sendo que as segundas doses da Pfizer estão sendo aplicadas apenas no drive-thru. No entanto, a aplicação da 1ª dose nas salas de vacina requer agendamento prévio, que pode ser realizado pelo telefone do Espaço Mãe e Filho, (19) 3877-3751, ou do PSF Bom Jardim (19) 3827-4550.

A Secretaria de Saúde do município orienta ainda que, antes da aplicação da dose nas salas vacina ou no sistema drive-thru, o munícipe realize um pré-cadastro, junto ao site Vacina Já, a fim de acelerar o processo da imunização. No dia da vacina, se fará necessária a apresentação do Registro Geral (RG), comprovante de residência e CPF.