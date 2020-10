Artur Nogueira registra 1077 casos positivos de Covid-19, desse total 1007 estão curados

Na sexta-feira, dia 9, o boletim oficial de COVID19 contabilizou nove novos casos positivos que foram considerados CURADOS após avaliação médica

A Secretaria de Saúde do município de Artur Nogueira tem feito o acompanhamento dos casos suspeitos e positivos de Corona Vírus registrados na cidade. Na sexta-feira, dia 9, o boletim oficial de COVID19 contabilizou nove novos casos positivos que foram considerados CURADOS após avaliação médica nos termos do protocolo do ministério de saúde.

O boletim também aponta cinco casos suspeitos, oito casos positivos e onze casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeitas. Até agora, 21 mortes foram confirmadas tendo como causa o COVID 19.

Os casos positivos estão sendo acompanhados pelas respectivas unidades básicas de saúde dos bairros de residência dos indivíduos.