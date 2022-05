Artur Nogueira registra menor número de furtos e roubos desde 2019

Secretário de Segurança avaliou o resultado como extremamente positivo e atribuiu conquista aos esforços e dedicação de todos os profissionais das forças de segurança

Artur Nogueira registrou, durante o 1º trimestre de 2022, o menor número de furtos e roubos desde o ano de 2019, conforme os dados consolidados pelo Secretaria de Segurança Pública (SSP) do Estado de São Paulo. Os índices são apresentados com base nos boletins de ocorrências lavrados.

De janeiro a março de 2022, foram registrados 13 roubos e 91 furtos em Artur Nogueira. No mesmo período de 2021, o município havia contabilizado 13 roubos e 92 furtos. Os índices eram ainda mais altos em 2020, com 21 e 99 casos respectivamente; e em 2019, com 17 roubos e 99 furtos.

O secretário de Segurança, Dr. Roberto Daher, avaliou o resultado como extremamente positivo e atribuiu a conquista aos esforços e dedicação de todos os profissionais das forças de segurança. “Estamos muito felizes porque conseguimos manter a tendência de queda nos índices de roubos e furtos. A integração que construímos juntos, secretaria municipal de Segurança, por intermédio da nossa Guarda Civil Municipal, Polícia Civil e Polícia Militar, demonstra ser um fator preponderante para o êxito obtido no enfrentamento da criminalidade”, disse.

Daher ressalta que é extremamente importante que as vítimas registrem um Boletim de Ocorrência, pois, somente dessa forma, a Justiça poderá aplicar às sanções cabíveis caso os suspeitos venham a ser identificados.

O registro policial também possibilita que a corporação identifique pontos com incidências de tais práticas e trace estratégias para coibi-las e, consequentemente, capturar possíveis suspeitos.