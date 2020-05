Artur Nogueira registra primeiro óbito suspeito por COVID-19

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, informou nesta sexta-feira, dia 29 de maio, o primeiro óbito suspeito por COVID-19 registrado na cidade. O caso refere-se a uma mulher de 38 anos de idade, sem histórico de comorbidades, que na quarta-feira, dia 27, foi atendida no Hospital Bom Samaritano com queixa de dor no corpo, febre e com lesões dermatológicas a esclarecer. Ela ficou em observação aguardando resultado de exame.

Mas na quinta-feira, dia 28, o caso evoluiu com desconforto respiratório e piora progressiva do quadro geral, levando a paciente a óbito. Além desse caso, que aguarda resultado de exame para confirmação ou não de coronavírus, não houve alterações no que diz respeito a novos casos positivos e casos negativos.

O município conta com 19 casos positivos e cinco casos suspeitos, aguardando resultados de exames. Entre os casos suspeitos 4 estão em isolamento domiciliar e um está internado em UTI, além do óbito suspeito. Já entre os positivos, oito são considerados curados, cinco estão em isolamento domiciliar e seis estão internados, sendo 4 em UTI e dois em enfermaria.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 no nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.