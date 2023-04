Artur Nogueira se prepara para o 27º Passeio Ciclístico em comemoração aos 74 anos do município

Evento será realizado no próximo domingo, 9 de abril; inscrições já estão abertas na Secretaria de Esporte e na Bike Mania

O tradicional Passeio Ciclístico “Neiton Pedro P. de Oliveira” está em sua 27º edição em 2023 e será realizado no dia 9 de abril, com saída às 8h30 da Lagoa dos Pássaros. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude e na loja Bike Mania. O percurso do passeio terá 8 km pelas ruas do município, proporcionando aos participantes a oportunidade de conhecerem melhor a cidade enquanto se divertem com suas bikes.

O evento é organizado pela Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Esporte, Lazer & Juventude com apoio da Bike Mania Magazine. De acordo com a pasta, além de participar de um momento de integração e lazer em família, os inscritos terão a oportunidade de concorrer a sorteios de bikes e brindes.

O passeio também contará com troféus para diversas categorias, como “o ciclista mais novo”, “o ciclista mais experiente”, “a bike mais enfeitada”, “o ciclista mais animado” e “o maior grupo uniformizado”.

O secretário Caio Rodrigues destaca que o Passeio Ciclístico já virou tradição em Artur Nogueira. “Além de proporcionar um momento de lazer e integração para a população, o evento também é uma forma de estimular a prática de atividades físicas. Aproveito para convidar todos os ciclistas, iniciantes ou experientes, a se inscreverem e desfrutarem desse momento de diversão e saúde”, disse.

HOMENAGEM

De acordo com a Prefeitura, o passeio “Neiton Pedro P. de Oliveira”, recebeu esse nome em 2022, em homenagem ao comerciante e um dos principais incentivadores de esportes no município. Neiton faleceu em 2019, na luta contra um câncer de mama.

MAIS INFORMAÇÕES

27º Passeio Ciclístico “Neiton Pedro P. de Oliveira”

– Data: 9 de abril

– Horário de saída: 8h30

– Local de saída: Lagoa dos Pássaros

– Premiação Troféus: o ciclista mais novo, o ciclista mais experiente, a bike mais enfeitada, o ciclista mais animado e o maior grupo uniformizado.

– Sorteio: Bikes e brindes

– Organização: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira através da Secretária de Esporte Lazer & Juventude.

– Apoio: Bike Mania Magazine