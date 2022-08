Artur Nogueira sedia peça teatral gratuita sobre a importância da água

Alunos da EMEF Profª Alcídia T. W. Matteis assistiram ao espetáculo

“Pingo D’Água” na Réplica da Estação

Estudantes da Rede Municipal de Ensino de Artur Nogueira assistiram ao

espetáculo teatral “Pingo D’Água” nesta terça-feira (9). O teatro

gratuito aconteceu na Réplica da Estação em duas sessões e o assunto

abordado foi a importância da água. A apresentação foi uma parceria

da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo, patrocinada pela

empresa Kurita.

Débora Sacilotto, secretária de Educação do município, pontua que a

peça foi vista por alunos do 1° ao 5° ano da EMEF Profª. Alcídia T.

W. Matteis. “Essa é uma forma lúdica de apresentarmos aos nossos

pequenos assuntos tão complexos. Elas amaram! E nós, como educadores,

ficamos imensamente gratos por termos parceiros que se preocupam tanto

com o aprendizado e futuro dessas crianças”, afirmou.

Com a história de uma gota de água chamada Pingo, que precisará

enfrentar Madame Polú e seu mordomo Sr. Sujeirinha para salvar as

águas de um rio junto com a vida da floresta que o cerca, a peça traz

para o universo infantil um assunto atual e de extrema importância em

nosso cotidiano: a preservação e o uso responsável da água.

De uma forma poética e muito divertida, o espetáculo explica para as

crianças como a água, este recurso natural tão precioso e

indispensável à vida no planeta Terra, possui um enorme valor

econômico, ambiental e social, fundamental à sobrevivência humana e

dos ecossistemas do planeta.

PARCERIA

O projeto é patrocinado pela Kurita, empresa presente em diversas

regiões do Brasil, que atua com soluções inovadoras, unindo

tecnologia, experiência e responsabilidade com o meio ambiente, por

isso apoia ações como essa.

“As nossas soluções visam a economia de recursos, a preservação dos

ativos e o compromisso com os ecossistemas de forma sustentável, com os

mais altos níveis de segurança e governança corporativa. Aliado a

isso, a Kurita atua apoiando ações que promovem impactos positivos na

sociedade e inspiram transformações necessárias para a preservação

do meio ambiente”, comenta a empresa.

Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Artur Nogueira