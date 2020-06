Artur Nogueira sofre estragos com forte temporal na madrugada de domingo; ventos atingem 130 Km/h

Na madrugada do domingo, dia 07, um forte temporal com vento de aproximadamente 130 km/h atingiu a cidade de Artur Nogueira, deixando grandes estragos. Árvores foram derrubadas, vidros quebrados em agência bancária, casas foram destelhadas e até mesmo a nova rodoviária, recém inaugurada.

De acordo com a Defesa Civil choveu cerca de 50mm, durante 25 minutos, acompanhado de rajadas de vento e raios. Bairros ficaram prejudicados com a falta do fornecimento de energia elétrica. A concessionária Elektro trabalhou durante todo dia de domingo para reparar os danos, pois várias árvores arrebentaram a fiação de energia elétrica.

Aproximadamente 60 árvores foram arrancadas com o vento, além de toldos e partes de muros que também caíram.

O serviço de água e esgoto (Saean) informou que as captações de água e alguns poços responsáveis por abastecer o município estão sem energia. Por isso, o fornecimento de água ficou comprometido durante o domingo. Além disso, bairros também foram afetados com a falta de energia.

Bombeiros chegaram a ser acionados para dar suporte em retiradas de árvores de imóveis. A Defesa Civil trabalha para a reparação dos estragos que o temporal causou.

No bairro São Vicente e outros bairros da cidade também tiveram pontos de alagamento que invadiram casas provocando estragos em móveis, utensílios, roupas e automóveis.

Ainda na segunda-feira (08) a Defesa Civil trabalhou na remoção de

árvores e entulhos, mas o trabalho deve prosseguir por mais alguns dias.