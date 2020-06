Artur Nogueira tem 52 casos positivos de Covid-19 atualizados neste domingo

A Prefeitura de Artur Nogueira informou neste domingo (21) que houve alteração no boletim oficial de COVID19. Se trata de 1 (um) caso positivo, e 4 (quatro) casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeitas. Sem mais alterações no que diz respeito a novos casos suspeitos.

O novo caso positivo se trata de uma mulher de 29 anos, sem relato de comorbidades. Referiu início dos sintomas em 11/06 com febre, dificuldade respiratória, alteração do olfato e paladar. Com exame de RT PCR positivo para SARS COV2. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde em isolamento domiciliar. Já constava no boletim oficial como caso suspeito.

Com esse novo caso, o número de infectados sobe para 52 na cidade, sendo que destes 34 estão curados, 13 estão em isolamento social e 4 estão internados, sendo um em UTI. A cidade tem também mais 7 casos suspeitos, 202 negativos e um óbito confirmado.

A prefeitura ressalta que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19. O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.