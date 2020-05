Artur Nogueira tem dois casos negativos do novo coronavirus e um novo caso suspeito

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde informa que, consta em nossos sistemas dois casos testados como negativos de Covid-19 e um novo caso suspeito.

Caso suspeito:

Trata-se de um homem, 40 anos. Paciente chegou ao Hospital Bom Samaritano com coriza, fraqueza, congestão nasal. Foi avaliado pelo médico do hospital e um exame foi coletado e encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz. O paciente segue internado no Hospital Bom Samaritano.

Caso negativo 1:

Trata-se de uma mulher, 39 anos, profissional de saúde. No dia 14 de abril apresentou os sintomas: dor de garganta, tosse, dispneia, tosse e cefaleia. Passou por avaliação médica onde trabalha em Campinas, e uma amostra de exame foi coletada. A paciente seguiu sendo monitorada pela UBS de Artur Nogueira.

O resultado do exame saiu nesta segunda-feira, 4 de abril, com resultado negativo para Covid-19.

Caso negativo 2:

Trata-se de um homem, 52 anos, que passou por atendimento médico no Hospital Bom Samaritano com os seguintes sintomas: dificuldade para respirar, diarréia, tosse, com morbidade prévia: doença cardiovascular, doença pulmonar crônica e tabagismo. Um exame foi coletado e encaminhado para o Instituto Adolfo Lutz.

Paciente foi internado e encaminhado para a UTI da Unicamp.

Nesta segunda, 4 de maio, o resultado do exame apontou negativo para Covid-19. A Prefeitura informa ainda que o paciente veio a óbito no último Sábado (02) devido a problemas de saúde não relacionados ao Covid-19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que, está acompanhando todos os casos suspeitos de Covid-19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo coronavírus.