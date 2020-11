Artur Nogueira tem mais cinco casos positivos de Covid-19 confirmados e cinco casos curados

A Prefeitura de Artur Nogueira informou, através da Secretaria de Saúde, o atual quadro de desenvolvimento do COVID19 no município. O boletim diário apontou alteração nos casos, somando, agora, cinco casos positivos que foram considerados curados após avaliação médica nos termos do protocolo do ministério de saúde, dez suspeitos, três casos positivos e vinte e quatro casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeita.

A faixa etária dos indivíduos observados varia entre:

0-20 anos: 03 casos

21-40 anos: 15 casos

41-60 anos: 06 casos

maiores de 60 anos: –

A Secretaria de Saúde ressalta que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.