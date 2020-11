Artur Nogueira tem um total de 1.156 casos positivos e 24 óbitos confirmados por Covid-19

A Prefeitura de Artur Nogueira, através da Secretaria de Saúde, informa que nesta sexta-feira, dia 23 de outubro, apresentou alteração no boletim oficial de COVID19. O boletim registrou nesta data nove casos positivos que foram considerados curados após avaliação médica nos termos do protocolo do ministério de saúde, 17 novos casos suspeitos, mais cinco casos positivos e 28 casos negativos de pessoas que tiveram sintomas gripais, ou contato com pessoas doentes, ou mesmo contato com pessoas suspeitas.

Nesse boletim atualizado a cidade registra um total de 1.156 casos positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Desse total de casos positivos, 1.093 casos são considerados curados, 32 pacientes estão em isolamento domiciliar, seis pacientes estão internados (4 em UTI e 2 em enfermaria). A cidade registrou até essa data 24 óbitos confirmados causados pela doença.

Artur Nogueira tem agora um total de 122 casos suspeitos em investigação, desses 120 estão em isolamento domiciliar e dois estão internados em UTI. Não há nenhum registro de óbito suspeito. A cidade tem também o registro de 3.153 casos negativos desde o início da pandemia.

Veja a tabela de casos positivos confirmados nesta data e dos casos negativos:

Caso positivo 1: Este de homem de 55 anos. Sem relato de comorbidades. Assintomático. Realizou exame de teste rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020 por contato com pessoa doente. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF São Vicente – Bairro Jd Carolina) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 2: Este de mulher de 33 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintoma de tosse. Realizou exame de teste rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 21.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Coração Criança – Bairro Vista Alegre) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 3: Este de homem de 51 anos. Sem relato de comorbidades. Assintomático. Realizou exame de teste rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020 por contato com pessoa doente. Sendo monitorado pela unidade básica de saúde (PSF Bom Jardim – Bairro Bom Jardim) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 4: Este de mulher de 54 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de febre e alteração do paladar. Realizou exame de RT PCR para SARS COV2 com resultado positivo em 11.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Coração Criança – Bairro Boa Esperança) em isolamento domiciliar.

Caso positivo 5: Este de mulher de 41 anos. Sem relato de comorbidades. Iniciou sintomas de tosse, coriza e alteração do paladar. Realizou exame de teste rápido para SARS COV2 com resultado positivo em 22.10.2020. Sendo monitorada pela unidade básica de saúde (PSF Rural – Bairro Quilombo) em isolamento domiciliar.

Casos negativos: 28 sendo, 14 casos de mulheres e 14 casos de homens, que realizaram exames de teste rápido ou RT PCR para SARS COV2 com resultado negativo, por triagem ocupacional, ou por sintomas gripais, ou por contato com pessoas doentes ou suspeitas.

Na faixa etária de:

0-20 anos: 05 casos

21-40 anos: 13 casos

41-60 anos: 07 casos

maiores de 60 anos: 03 casos

Ressaltamos que todas as medidas de proteção estão sendo tomadas para evitar a propagação dos casos, a conscientização da população é a chave para vencermos essa pandemia por COVID19.

O Departamento de Vigilância em Saúde informa ainda que está acompanhando todos os casos suspeitos de COVID – 19 em nosso município, e tem seguido todas as orientações do Ministério da Saúde e da Secretaria Estadual de Saúde para casos relacionados ao novo Coronavírus.