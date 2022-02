Artur Nogueira terá nova Barragem em breve, afirma prefeito

“A Prefeitura de Artur Nogueira, recebeu do Governo de São Paulo, na tarde de sexta-feira (28), a oficialização da primeira unidade do Poupatempo do município. O posto, segundo nota da assessoria de imprensa, tem capacidade de centenas de atendimentos presenciais e online por dia.

A unidade foi instalada onde funcionava o Departamento de Trânsito (Detran-SP), na Rua Alice Pereira Mansur, nº 51, na Vila Queiroz. De acordo com a Prodesp, o novo modelo de Poupatempo é mais moderno, compacto e com foco nos serviços digitais.

O chefe do Executivo, Lucas Sia (PSD), destaca que a inauguração é uma grande conquista para os moradores, já que os atendimentos serão realizados no mesmo local por diversos órgãos, fazendo com que o cidadão ganhe em agilidade, eficiência, comodidade e autonomia”.

Prefeito “Pidão” Sinaliza êxito em seus pedido e Artur Nogueira é quem ganha

Mas além desta conquista, emitida por meio de release pela assessoria de imprensa da prefeitura de Artur Nogueira, a equipe de jornalismo do Portal O Regional descobriu que Sia, que ficou conhecido como o prefeito “pidão”, também teve outras razões para comemorar.

Em conversa exclusiva para o Portal, o chefe do executivo fala de uma conquista muito significativa e extremamente importante que também foi garantida na sexta-feira dia 28.

O prefeito Lucas Sia conseguiu, junto ao vice – governador do estado, a futura verba para construção de uma nova barragem no município, o que segundo ele, resolverá de uma vez por todas o problema da falta d’água da população.

“A nova barragem representa muito para o nosso Município, ela representa resolver de uma vez por todas o problema de escassez de água de nossa população, que sempre foi uma grande batalha. A nossa população sofre muito por essas questões, entendendo essa dificuldade e liberando esse recurso, o Governo do Estado irá nos ajudar a solucionar esse problema, pois se dependesse só dos nossos recursos, não teríamos a mínima condição de realizar essa grande obra, mas com a ajuda do governo esse é o maior presente que Artur Nogueira já recebeu”, afirma.

O prefeito explanou ainda sobre os concertos e reparos na atual barragem e esboçou prazos para a construção da futura, “a nossa barragem atual passará por reparos e concertos desde já, a ordem de serviço foi emitida hoje (sexta-feira, 28), para que se dê início aos reparos que serão feitos em duas fases, a primeira com ela cheia e depois com esvaziando-se. Já sobre a nova represa que será construída, ainda estamos na fase de projetos, que deve demorar em torno de uns dois ou três meses até que tudo fique pronto para que consigamos realizar a licitação ainda este ano para quem sabe entregarmos a obra concluída em 2023, ou 2024”, declara.

Ainda sobre as conquistas, Lucas Sia afirma que tudo é uma grande vitória para a população nogueirense, destaca que com as realizações os munícipes só têm a ganhar. “ Poupatempo é uma grande vitória para o nosso povo nogueirense, vai facilitar e muito a vida dos nossos cidadãos e a questão da água será também uma grande conquista. Teremos também uma grande festa como foi essa, no dia que for inaugurar a nova barragem”, finaliza.