Artur Nogueira vacinará idosos acima de 90 anos contra Covid-19 em fevereiro

Os idosos começarão a receber a vacina contra a Covid-19 em fevereiro. Segundo a Secretaria de Saúde, a vacinação se iniciará no dia 8 para o público acima de 90 anos e, a partir do dia 15, aos que tiverem entre 85 e 89 anos. Com a chegada de novas remessas, será possível ampliar a imunização dos moradores de Artur Nogueira.

“Com os profissionais da linha de frente vacinados, nossa preocupação agora também são os idosos de idade mais avançada e, consequentemente, com a saúde mais frágil. Esperamos que a procura desse público seja grande, por isso, pedimos a colaboração dos familiares para incentivar a vacinação desses idosos. Após tantas perdas, estamos no caminho para o fim da pandemia em Artur Nogueira”, disse a secretária de Saúde, Vilma Sia.

O agendamento será realizado pelas Unidade Básica de Saúde (UBS) Terezinha Vicensotti, Espaço Mãe e Filho e Posto de Saúde Familiar (PSF) Sacilotto. Se fará necessária a apresentação do Registro Geral (RG) e, principalmente, o cartão do Sistema Único de Saúde (SUS).