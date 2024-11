ÁRVORE ILUMINADA ENCANTA QUEM PASSA PELO PARQUE LINEAR EM JAGUARIÚNA

A Árvore Iluminada já encanta as pessoas que passam pelo Parque Linear da Avenida Marginal, em Jaguariúna. A iluminação especial do pinheiro localizado em frente à Praça dos Ferroviários foi inaugurada nesta quinta-feira, 31 de outubro, pela Prefeitura de Jaguariúna em cerimônia que contou com a presença do prefeito Gustavo Reis.

O pinheiro ficará iluminada de forma permanente, com uma programação de cores que será ajustada para destacar campanhas e datas comemorativas. A iluminação especial começa com tons rosa em apoio ao Outubro Rosa, campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama.

Na próxima semana, a árvore será iluminada em azul, reforçando a campanha do Novembro Azul, que incentiva o cuidado com a saúde masculina e a prevenção ao câncer de próstata.

No total, a árvore será iluminada com oito refletores de LED comandados por um controlador que possibilita a programação e mudança de cores. O equipamento foi doado e instalado pela RG Engenharia.

“Jaguariúna acaba de ganhar mais um lindo cartão postal. Inauguramos a Árvore Iluminada no Parque Linear, uma nova atração para impulsionar o turismo em nossa cidade. O pinheiro estará iluminado de forma permanente durante os 365 dias do ano e poderá mudar de cor de acordo com as temáticas e campanhas de cada mês. Agradeço ao Eduardo, da RG Engenharia Elétrica, que generosamente fez essa doação ao município em nosso aniversário de 70 anos”, disse o prefeito Gustavo Reis.

Fotos: Ivair Oliveira