Assalto Brutal em Artur Nogueira: Jovem é Assassinado e Amigo Escapa de Morte

Na noite de ontem, um assalto brutal chocou Artur Nogueira , resultando na morte de Marcos Vinícius Ferreira de Oliveira, de 21 anos, e deixando um homem de 42 gravemente ferido.

Segundo o boletim de ocorrência, as vítimas saíram de um estabelecimento comercial e se dirigiram ao carro quando uma terceira pessoa pediu carona. Nesse momento, uma quarta pessoa apareceu armada, entrou no carro e iniciou o sequestro. As vítimas foram levadas para um canavial em Mogi Mirim, onde foram esfaqueadas.

Marcos Vinícius não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O homem de 42 anos conseguiu escapar fingindo-se de morto e conseguiu ajuda, sobrevivendo ao assalto.

O assaltante fugiu com o carro, celulares, cartões de crédito e outros pertencem às vítimas. A perícia foi acionada e o caso, inicialmente registrado como roubo, deverá ser reclassificado para latrocínio. A polícia está investigando para entender o papel da terceira pessoa envolvida no crime e capturar os responsáveis.

O Caso foi registrado na Delegacia de Mogi Mirim.