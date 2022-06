Assinatura de convênio formaliza parceria com SESI para aulas de reforço na rede municipal

Na manhã desta terça-feira, 17, o vice-prefeito Mário da Fonseca e a Secretária de Educação Regina de Santana Lago Gracini assinaram o convênio com o SESI-SP para a implantação do Programa Recompondo os Saberes que atenderá alunos do 1° ao 5° ano das escolas municipais com aulas de reforço. O ato ocorreu no SESI de Mogi Guaçu e contou com a presença do Diretor Regional do SESI, Laor Fernandes de Oliveira, e do Coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade do SESI, Maurício Luiz Cola. Prefeituras da região como Mogi Mirim, Mogi Guaçu e Aguaí também estavam presentes.

“Trata-se de uma parceria muito importante e que impactará diretamente os alunos que hoje estão com dificuldades no aprendizado. E nossos professores também serão beneficiados por receberem essa formação”, declarou Fonseca. “Nossa equipe técnica já estava se organizando para oferecer as aulas de reforço e essa parceria com o SESI irá nos fornecer os subsídios necessários para ajudar nossos alunos”, complementou a secretária de Educação.

O Programa Recompondo os Saberes não tem nenhum custo para o município e tem como principal objetivo auxiliar no impacto negativo que a pandemia do coronavírus causou na Educação “Nós queremos ajudar a diminuir esse abismo que se criou e essa defasagem na educação. Pensamos em um programa para ajudar os municípios e nada melhor que a educação continuada”, explicou o Diretor Regional do SESI. “É um programa que auxiliará o professor a ter um novo olhar”, acrescentou o Coordenador de Relações com a Indústria e Comunidade.

A formação dos professores será iniciada no mês de agosto. Serão 80 horas de tutoria com enfoque nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática. As aulas de reforço começarão em seguida e a seleção dos alunos atendidos será feita através de avaliação de diagnóstico aplicada pelo SESI.