Assistência Social leva auxílio alimentar às famílias assistidas pela APAE Artur Nogueira

Alunos receberão mensalmente, a partir desta sexta (08), 1kg de carne bovina e 1kg de frango

A Prefeitura de Artur Nogueira, por meio da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, anuncia mais uma iniciativa em apoio às 240 famílias vinculadas à Associação de Pais e Amigos Excepcionais (APAE) do município.

Nesta sexta-feira (08), estas famílias começaram a receber um auxílio alimentar composto por 1kg de carne bovina e 1kg de frango por mês.

Essa ação foi possível graças à Portaria nº 386, datada de 14 de maio de 2020, emitida pela Secretaria de Assistência Social do município, no contexto da prevenção à Covid-19. Após um período de suspensão, devido a mudanças de gestão no governo federal, finalmente foi emitida a resolução que autoriza a utilização dos recursos para essa finalidade.

“Essa ação reflete o compromisso da nossa gestão em promover o bem-estar e a dignidade de todos os cidadãos de Artur Nogueira. Estamos felizes em poder contribuir de maneira significativa para essas famílias”, destacou o prefeito Lucas Sia (PSD).

A entrega do auxílio alimentar ocorrerá mensalmente ao longo dos próximos 8 meses, de março a outubro, com o objetivo de garantir um suporte contínuo às famílias em situação de vulnerabilidade.

Daiane Mello, titular da pasta, enfatizou a importância dessa parceria e da ação conjunta entre a Prefeitura e a APAE.

“Esta ação é um exemplo do nosso compromisso em proporcionar assistência e apoio às famílias em situação de vulnerabilidade em nosso município. Estamos empenhados em garantir que ninguém seja deixado para trás. Essa conquista é fundamental para alcançarmos esse objetivo e estamos gratos por podermos trabalhar juntos para fazer a diferença na vida das pessoas”, pontuou Daiane.

Nas redes sociais, a diretoria da APAE expressou gratidão pela iniciativa, declarando: “Esperamos que essa doação seja de grande valia para todas as famílias atendidas por nossa entidade. Agradecemos imensamente à Prefeitura de Artur Nogueira, na pessoa do prefeito Lucas Sia, e à Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, liderada pela Daiane Mello, por esse gesto de solidariedade e apoio”.