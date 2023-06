Associação Pedreirense de Judô esteve disputando a III Copa Campinas – Troféu Odair Borges

A 15ª Delegacia Regional Grande Campinas da Federação Paulista de Judô, a Associação de Judô Campinas e a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer de Campinas promoveram no domingo, 25 de junho, a III Copa de Judô Campinas – Troféu Odair Borges.

A competição aconteceu no Ginásio do Taquaral reunindo atletas das classes Mirim a Sênior, masculino e feminino, para todos os atletas da 15ª DR e convidados.

Os atletas da Associação Pedreirense de Judô estiveram disputando a competição com a coordenação do Sensei Nelson Pedroso e conquistaram bons resultados, com destaque para a Medalha de Ouro de Ana Vitória; Medalha de Ouro também para o atleta Davi Luiz; Medalha de Prata para João Pedro; Medalha de Bronze para João Samuel.

Segundo o professor Pedro Cruz, responsável pela Associação de Judô Campinas e anfitrião do evento, esta edição da Copa Campinas superou a que foi realizada em 2022. “Recebemos mais de 950 atletas e um público estimado em 2.500 espectadores. Em todas as edições homenageamos um dos precursores do Judô da nossa região, e neste ano foi o Professor Kodansha hachi-dan (8º dan) Odair Antônio Borges. Na primeira edição homenageamos o Professor Sebastião Germano, já na segunda edição homenageamos o Professor Kodansha Shuko Iha, uma das maiores referências do Judô da nossa região. O sensei Odair Borges será o primeiro a receber homenagem em vida”, completou o organizador.