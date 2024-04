Associação Pedreirense de Judô esteve disputando o tradicional Torneio de Serra Negra

No domingo, 21 de abril, a XV Delegacia Regional – Grande Campinas, o Serra Negra Esporte Clube e a Prefeitura Municipal de Serra Negra, promoveram o tradicional Torneio de Judô de Serra Negra, reunindo centenas de competidores de todo o Estado de São Paulo.

A competição foi disputada nas dependências do Ginásio de Esportes do Serra Negra Esporte Clube, com as classes Sub-9 a Sênior Masculino e Feminino.

Os atletas da Associação Pedreirense de Judô conquistaram os seguintes resultados: João Samuel Martins Bento, Campeão da Categoria Sub-9; João Pedro Conti, Campeão da Categoria Sub-11; Maria Sofia Zamperini, Campeã da Categoria Sub-11; Anna Vitorya Bento, 2º lugar na Categoria Sub-13 e Kauã Felipe Lopes Gonçalves, 3º lugar na Categoria Sub-21.

O Presidente da Associação Pedreirense de Judô Nelson Pedroso agradeceu o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Esportes e Lazer, aos pais e responsáveis que estiveram acompanhando a equipe e principalmente os atletas pelo excelente desempenho na competição.