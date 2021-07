Ataque a tiros deixa três mortos em Jaguariúna

Um ataque a tiros ocorrido na madrugada do último domingo, dia 11 de julho, em Jaguariúna deixou três vítimas, uma delas morreu no dia da ação e outras duas faleceram após ficar internadas em hospitais na cidade e na região.

Segundo informações, as vítimas estavam em frente a um comércio de bebidas na Vila Guilherme quando 02 homens numa motocicleta se aproximaram e dispararam contra as pessoas que ali estavam.

Um homem de 41 anos não resistiu aos ferimentos e morreu no dia do ocorrido. As duas vítimas que foram socorridas, após o ataque, vieram a óbito. Uma das vítimas, um homem de 36 anos, estava internado no Hospital de Clínicas da Unicamp, o outro, também um homem de 36 anos, estava internado no Hospital Walter Ferrari, em Jaguariúna.

Os dois óbitos aconteceram na segunda-feira, dia 12. Imagens de uma câmera de segurança mostram quando dois suspeitos chegam em uma moto e abrem fogo contra as pessoas que estavam sentadas em frente à praça.