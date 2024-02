ATENDE FÁCIL, OUVIDORIA E CARTÃO CIDADÃO DE JAGUARIÚNA TÊM NOVOS TELEFONES DE ATENDIMENTO

Os serviços Atende fácil, Ouvidoria e Cartão Cidadão de Jaguariúna estão com novos números para atendimento ao público. O novo telefone é o (19) 2660 4484, mas vale lembrar que é preciso discar o ramal desejado para conseguir o atendimento.

Para o serviço Atende Fácil, os ramais a serem discados são: 9722/ 9803 e 9827. Já para a Ouvidoria, o ramal é o 9804. E para ser atendido no Cartão Cidadão, é necessário digitar o ramal 9701.

O número 156 do Atende Fácil continua funcionando normalmente, mas, neste caso, não é preciso digitar o ramal.

As repartições desses serviços também estão com novo endereço: Rua Cândido Bueno, 1.299 – Jaguar Center Plaza (térreo), no Centro. O Atende Fácil e a Ouvidoria estão na sala 12 e o Cartão Cidadão, na sala 11.O horário de atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.