Aterro Sanitário mantém nota de 9,4 no IQR após nova avaliação da Cetesb

Após nova avaliação feitas por técnicos da Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) – Unidade Mogi Guaçu, o Aterro Sanitário municipal manteve sua nota de 9,4 no IQR – Índice de Qualidade dos Resíduos para esse segundo semestre de 2023.

A visita dos avaliadores ocorreu no dia 22 de agosto e o resultado foi divulgado na última terça-feira, 5. “Ficamos muito satisfeitos em manter essa nota, que é uma das maiores da região, pois isso demonstra o excelente trabalho de gestão feito no local. Agradeço ao empenho de todos os servidores envolvidos”, disse o prefeito Toninho Bellini, que ainda está de licença médica, mas fez questão de comentar o excelente resultado.

A avaliação da Cetesb verifica todos os todos os pontos do projeto executivo e confere se o funcionamento do aterro segue corretamente os parâmetros estabelecidos pelos órgãos ambientais Estaduais e Federais e estão alinhados com as políticas públicas estabelecidas para o setor. As notas do IQR podem variar de: 0,0 a 7,0 – condições inadequadas e de 7,1 a 10,0 – condições adequadas.

A SAMA (Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente) atua no local junto com todas as demais pastas da Prefeitura em busca da excelência do serviço de gestão de resíduos sólidos no município e garantindo o cumprimento de todas as normas técnicas e ambientais. Em 2021, graças a essa boa gestão, a Cetesb concedeu a Licença Operativa do empreendimento com validade até 2026. “Nosso aterro também é um diferencial nas ações de educação ambiental com abertura para visitas de escolas e instituições. Somente nesse ano, já foram sete visitas realizada no local”, lembrou Anderson Martelli, biólogo e diretor da SAMA.

Desde 1997, a Cetesb tem organizado e disponibilizado anualmente as informações sobre as condições ambientais e sanitárias dos locais de destinação final de resíduos domiciliares nos municípios paulistas para a elaboração do Inventário Estadual de Resíduos Domiciliares e o aprimoramento dos mecanismos de gestão ambiental no Estado. As informações coletadas avaliam as características locacionais, estruturais e operacionais dos locais de tratamento e disposição de resíduos.