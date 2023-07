Atleta cosmopolense conquista a segunda colocação no torneio estadual de Bumerangue

Aconteceu nos dias 8 e 9 de julho, o ‘Campeonato Paulista de Bumerangue’, sediado na cidade litorânea de Itanhaém, consagrando como vice-campeão o cosmopolense Otávio Lemos

A final do campeonato reuniu 13 atletas de renomados nacionalmente, onde o cosmopolense conquistou a 2ª colocação na classificação geral, disputando 6 modalidades, com destaque para o primeiro lugar no Fast Catch.

O atleta realizou 5 arremessos no menor tempo possível nas modalidades Enduro, Trick Catch e Aussie Arround, ficando na 5ª colocação nas modalidades de MTA e Precisão.

Neste novo ciclo do Bumerangue no Brasil, o campeonato paulista ressurge em alto nível com atletas renomados no cenário brasileiro e mundial. O campineiro Fábio Santos campeão da edição, que já representou o Brasil em Campeonato Mundial e foi vice campeão em uma das modalidades, é um exemplo.

Otávio Lemos pratica bumerangue desde 2018, mas iniciou as competições no Brasileiro de 2022, onde se mostrou como uma revelação do esporte e conquistou o 1º lugar na categoria Iniciante e 3º no geral.

Neste ano de 2023, o cosmopolense repetiu o feito na categoria iniciante, sendo bicampeão e no geral terminou na 8ª colocação.

A Prefeitura de Cosmópolis parabeniza o campeão cosmopolense.