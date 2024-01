Atleta Gabriel Lazzari representa Pedreira em competição de Mountain Bike

No último domingo, 28 de janeiro, o atleta de ciclismo Gabriel Lazzari representou Pedreira em grande estilo ao conquistar um lugar no pódio durante sua primeira competição do ano. A prova, que ocorreu em Aguaí, desafiou os competidores em um percurso desafiador de 50km, marcado pela persistente chuva e pela presença de muito barro ao longo do caminho. Mesmo diante das adversidades climáticas e das condições difíceis da pista, Lazzari não apenas superou os obstáculos, mas também garantiu o quinto lugar em sua categoria Sub-20.

Gabriel Lazzari, ao falar sobre sua experiência na competição, destacou a dificuldade da prova, mas enfatizou o esforço dedicado para alcançar o pódio. “Foi uma prova muito dura pelo fato de termos saído na chuva, com muito barro pelo caminho, mas mesmo assim me esforcei ao máximo e consegui sair com esse pódio”, declarou. O ciclista também aproveitou a oportunidade para expressar sua gratidão aos parceiros que contribuíram para seu sucesso. “Gostaria de agradecer à Prefeitura Municipal de Pedreira por estar incentivando o ciclismo na cidade por meio desse projeto incrível. Também gostaria de estender o agradecimento ao meu treinador Rubens Lino, por estar sempre me ajudando a ser um atleta de alto nível, e ao Esporte Clube Santa Sofia, onde tenho feito minha preparação muscular. Este ano promete muitos pódios”, destacou.

O Secretário de Esportes e Lazer Valdir Carlos Volpato expressou seu orgulho em relação à conquista do atleta e ressaltou a importância do apoio da Prefeitura Municipal ao ciclismo na cidade. “Estamos comprometidos em incentivar e apoiar os talentos esportivos locais, e a performance excepcional de Gabriel Lazzari é um testemunho do sucesso desse compromisso”, concluiu.