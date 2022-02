Atleta guaçuana garante vaga na Seleção Brasileira de Taekwondo

A atleta Amanda Ferreira de Souza ficou com a medalha de prata no Grand Slam 2022 de Taekwondo, competição que foi disputada no período de 17 a 20 deste mês de fevereiro, no Ginásio Paulo Sarasate, em Fortaleza, no Ceará. A competição serviu de seletiva nacional para a formação da Seleção Brasileira da modalidade. Com o segundo lugar na categoria junior até 55 quilos, Amanda garantiu um lugar na equipe brasileira.

A princípio, ela estará entre as reservas. No total, o Grand Slam selecionou 16 atletas titulares e 16 reservas que integrarão o time principal do Brasil nas competições desta temporada. Já Letícia Guartieri, que participou do Grand Slam 2022 de Taekwondo na categoria adulto até 57 quilos, foi eliminada na quartas de finais. “O resultado (da Letícia) pode não ter sido o esperado, mas só de estar aqui (em Fortaleza) já é uma grande vitória”, disse Márcia Ramalho, que acompanhou as atletas guaçuanas até a capital cearense.

Márcia é a treinadora de Amanda e Letícia no Projeto Formando Campeões, uma iniciativa da SEL (Secretaria de Esportes e Lazer), cujas aulas de Taekwondo acontecem na Praça da Juventude, e foi responsável pelo treinamento de alto rendimento como preparação para o Grand Slam.