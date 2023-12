ATLETAS DA FREE PLAY BAIXAM TODAS AS MARCAS PESSOAIS DURANTE O CAMPEONATO PAULISTA PETIZ

Márcio Uehara e Vitória Alveno disputaram o estadual entre os dias 1 e 3 de dezembro, em Bauru

Márcio Satoshi Uyeda Uehara e Vitória Barros Alveno foram até Bauru no último final de semana. Por lá eles disputaram, de 1º a 3 de dezembro, o Campeonato Paulista Petiz de Verão ‘30º Troféu José do Carmo Neves – Zequinha’, promovido pela FAP (Federação Aquática Paulista) na Arena ABDA (Associação Bauruense de Desportos Aquáticos).

Márcio foi o 24º melhor nos 200 metros nado peito na petiz 2, melhorando seu tempo de forma absurda, indo de 3min35seg11 para 3min23seg92. Nos 100 peito ele foi o 30º colocado, indo de 1min42seg40 para 1min37seg22. Nos 200 medley, Márcio também baixou drasticamente sua marca de balizamento, fazendo 3min05seg29 contra os 3min17seg00 anteriores, garantindo a 34ª colocação na prova. Pra fechar, foi o 40º nos 100 costas, melhorando seu tempo de 1min33seg65 para 1min26seg98.

Já Vitória ficou entre as 20 melhores do país nos 50 metros livres. A 19ª colocação foi obtida com o tempo de 32seg21, melhorando o registro anterior, que era de 34seg61. Nos 200 livres, a 26ª posição veio com outra baixa expressiva em sua marca, ind de 3min01seg73 de balizamento para 2min39seg15. Ela ainda foi a 27ª nos 100 peito, indo de 1min45seg54 para 1min36seg11 e a 29ª nos 100 livres, indo de 1min19seg79 para 1min13seg79.

“A experiência de um estadual é sempre muito importante, mas ir ao Paulista, e voltar com os tempos melhorados, ou melhor, pulverizados, é sensacional. O Márcio e a Vitória nadaram muito bem e seguem em franca evolução”, disse Murilo Cecato Barboza, treinador da equipe e que acompanhou a dupla em Bauru.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada e VSwim e apoio do Laboratório 22 de Outubro, Clínica Vitallis e Macaúbas Eco Restaurante.