Ato Cívico reúne população e autoridades no aniversário de Artur Nogueira

Solenidade aconteceu nesta quarta-feira (10) na Praça do Coreto

Em comemoração ao aniversário de Artur Nogueira, a Prefeitura reuniu autoridades e a população em geral para mais um ato cívico com hasteamento de bandeira. O evento oficial aconteceu nesta quarta-feira (10), na Praça do Coreto.

O prefeito Lucas Sia frisou que uma cidade é construída por muitas mãos, lembrando o quanto a cidade evoluiu nos últimos anos.

“Hoje, estou feliz por saber que estamos cumprindo nossa parte. Tenho orgulho de sair dessa comemoração do ato cívico e ir para uma obra que fez muita gente chorar – o piscinão do São Vicente. No dia dos 75 anos de Artur Nogueira, colocamos fim na tristeza de muitas famílias. Nosso interesse é apenas o progresso do município”, afirmou.

Além do chefe do Poder Executivo, vice-prefeito Davi da Rádio e secretários municipais, estiveram presentes os vereadores Adalberto Di Lábio, Melinho Tagliari, Beto Baiano, Zezé da Saúde, Nando do Gás, Tenente Marcelo, Henrique Teles, Zé Pedro Paes.