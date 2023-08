Atração Musical Imperdível Chega a Espírito Santo do Pinhal em Setembro

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Projeto Derico Music Truck levará música instrumental à Praça da Independência com o apoio da Banda Filarmônica Cardeal Leme e da Prefeitura Municipal.

Prepare-se para uma noite mágica de música instrumental em Espírito Santo do Pinhal! Com o apoio da renomada Banda Filarmônica Cardeal Leme e dos departamentos de Cultura e Turismo da Prefeitura Municipal, a cidade terá o privilégio de receber o projeto Derico Music Truck, em uma apresentação especial marcada para o dia 9 de setembro, às 20h, na deslumbrante Praça da Independência.

A iniciativa do Derico Music Truck tem como missão difundir e celebrar a música instrumental pelo Brasil, e não há lugar melhor para vivenciar essa experiência do que em um cenário tão charmoso como Espírito Santo do Pinhal.

Detalhes do Evento:

Data: Sábado, 9 de setembro

Horário: 20h

Local: Praça da Independência

A noite promete ser memorável, com melodias cativantes e performances extraordinárias que irão tocar os corações de todos os presentes. Se você é um apreciador da música instrumental ou está em busca de uma experiência cultural enriquecedora, este evento é para você!

Traga sua família e amigos, aproveite a atmosfera encantadora da Praça da Independência e junte-se a nós para uma noite repleta de música e emoção. Esperamos ansiosamente por sua presença para celebrar a diversidade musical e a cultura em Espírito Santo do Pinhal.

Venha fazer parte deste evento especial e compartilhe momentos preciosos com a comunidade de Espírito Santo do Pinhal. Sua presença é essencial para tornar essa noite verdadeiramente memorável. Esperamos por você com entusiasmo!