Aulas de Jiu-Jitsu e defesa pessoal passam a ser ofertadas para GCMs

Desde o dia 19 de setembro, a Guarda Civil Municipal de Itapira passou a ofertar, em seu Centro de Treinamento, aulas de Jiu-Jitsu e defesa pessoal para os guardas. A iniciativa faz parte de um esforço contínuo da GCM de Itapira para garantir que seus agentes estejam sempre bem preparados e em constante evolução.

Os primeiros dias de aula contaram com a participação de quatro integrantes. Hoje, cerca de 15 guardas já estão frequentando as aulas que acontecem às segundas e quartas-feiras das 07h00 às 08h30 no CT situado ao lado da sede da corporação.

O treinamento é monitorado pelo faixa preta Lucas Lopes, que orienta os agentes nas técnicas de Jiu-Jitsu voltadas para a atividade policial cotidiana. Além das técnicas de luta, os guardas também realizam treinos cardiovasculares, com o uso de alguns equipamentos de boxe.

A nova atividade tem como principal objetivo aprimorar as habilidades físicas e técnicas dos guardas – que se tornarão ainda mais capacitados para enfrentar as situações do dia a dia no trabalho – e também promover a interação pessoal entre eles. Inicialmente, apenas membros da corporação podem participar.