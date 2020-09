Aulas remotas estão sendo mantidas pela Secretaria de Educação

A Secretaria de Educação está mantendo as aulas de maneira remota desde o dia 27 de abril, quando passou a disponibilizar roteiros de estudo para os alunos da rede municipal de ensino, que contempla a Educação Infantil, Ensino Fundamental I e II, EJA (Educação de Jovens e Adultos) e Educação Especial.

As atividades estão sendo divulgadas por cada escola através de grupos de WhatsApp e algumas tarefas estão sendo concluídas com o auxílio do Google Classroom. Apenas as atividades da Educação Especial estão sendo disponibilizadas no site da Prefeitura pelo endereço mogiguacu.sp.gov.br/atividadeseducacionais/.

Cada unidade escolar registra a participação dos alunos durante os estudos remotos da mesma forma como faziam no período presencial. As avaliações também estão sendo realizadas pelos professores e a secretaria criou orientações para auxiliar os professores no fechamento do bimestre.

Em casos onde o estudante não tem internet de maneira regular, o roteiro será disponibilizado de maneira impressa para que os pais ou o próprio aluno, no caso da EJA, retirem na escola.

Vale lembrar que o ensino médio não faz parte da rede municipal de ensino, portanto não existem atividades para os alunos destas turmas. As aulas serão feitas em ensino remoto por meio dos aplicativos Centro de Mídias SP, que estão disponíveis para Android e IOS, e dos canais digitais 2.2 – TV Univesp e 2.3 – TV Educação.

As atividades foram paralisadas no dia 23 de março e de acordo com o decreto municipal, publicado em 5 de setembro, as aulas presenciais não retornarão em 2020 em prevenção à pandemia de coronavírus.