Aumento no salário dos servidores municipais fica maior com a isenção de pagamento de cesta básica e passe urbano

“Aumento maior no valor do salário para os que mais precisam, para os servidores com a remuneração mais baixa”, frisou o Prefeito Paulo Silva ao anunciar a ampliação da quantidade de servidores públicos beneficiados com a isenção da cesta básica e do passe de transporte coletivo.

Acompanhado pelo Secretário de Administração Mauro Nunes e o Responsável pela Gestão de Pessoas Lucas Camargo, os benefícios foram divulgados nesta quinta-feira (3), na Estação Educação. Para entrar em vigor, os projetos serão apreciados pela Câmara Municipal.

Cesta básica

Na prática, a isenção e desconto dos valores da cesta básica terá como referência o total de vencimentos e não o salário base (que é menor). Desta maneira, os servidores com total de vencimento em até R$ 3 mil receberão o benefício gratuitamente, o que ampliará de 892 para 1.239 o número de pessoas beneficiadas. Já os servidores com salários acima desta quantia terão descontos de 10% a 100% do valor do benefício.

Passe Trabalhador

Além de ampliar o grupo de servidores favorecidos com o passe de transporte coletivo, de 892 para 1.239 servidores, o benefício poderá ser utilizado pelos membros da família, o que ajudará na economia de recursos domésticos.

Nestas duas ações, a Prefeitura investirá R$ 2 milhões ao ano. “É um aumento salarial indireto, o que não vai afetar o limite prudencial na LRF (Lei de Responsabilidade Fiscal)”, frisou o Secretário de Administração, Mauro Nunes.

Com ampliação dos investimentos e o aumento no valor líquido dos salários, as ações em prol do funcionalismo, alcançará o comércio local e o sistema de transporte urbano. “É uma questão de justiça. Estamos empenhados em trazer um equilíbrio na folha de pagamento”, concluiu o Prefeito.