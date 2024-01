Auto localizado após roubo em Mogi Mirim: Equipe da ROCAM age com rapidez

Da Redação

Na noite de 26 de janeiro, uma operação de Patrulhamento Tático liderada pela Equipe de ROCAM (Rondas Ostensivas com Apoio de Motocicletas) da 1ª Companhia da Polícia Militar, na cidade de Mogi Guaçu, foi fundamental na localização de um veículo roubado em Mogi Mirim. A ação fazia parte da Operação Impacto e Operação Impacto Adaga VII, visando prevenir e combater atividades criminosas na região.

Durante o patrulhamento, o Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM) emitiu um alerta sobre o roubo de um veículo do modelo Renegade na área de Mogi Mirim. Sem hesitação, a equipe da ROCAM direcionou seus esforços para responder ao chamado, deslocando-se imediatamente para a cidade vizinha.

Enquanto se dirigiam para Mogi Mirim, o COPOM forneceu informações adicionais, indicando que o veículo roubado havia sido avistado em alta velocidade no Bairro Jardim Planalto. Com base nesses detalhes, os policiais intensificaram o patrulhamento na área mencionada.

Foi durante essa busca minuciosa que o veículo Renegade foi encontrado, habilmente escondido no meio de uma plantação de mandioca. Sem perder tempo, a equipe agiu rapidamente para garantir a segurança do local e iniciar os procedimentos de recuperação do veículo.

A proprietária do automóvel compareceu ao local, munida de uma chave reserva, permitindo que os policiais pudessem devolver o veículo à sua legítima dona. O sucesso dessa operação é mais uma demonstração do comprometimento e eficiência da Polícia Militar na luta contra o crime na região.

A colaboração entre a comunidade e as forças de segurança desempenhou um papel crucial nesse desfecho positivo, destacando a importância da cooperação cidadã na manutenção da ordem e da tranquilidade pública.

A Polícia Militar reitera seu compromisso inabalável com a segurança da população e continua trabalhando incansavelmente para combater todas as formas de criminalidade, garantindo um ambiente seguro e pacífico para todos os cidadãos.