Autocuidado e equilíbrio emocional: práticas para auxiliar no alívio do estresse e da ansiedade

(Créditos: brizmaker / iStock)

Atividades físicas e técnicas de autoacolhimento podem ajudar a reduzir os níveis do hormônio responsável pelo estresse

O estresse vem se tornando um problema cada vez mais recorrente no mundo. De acordo com dados apontados no relatório World Mental Health Day de 2024, o Brasil é o quarto país no ranking mundial com mais indivíduos estressados. Dentre os entrevistados para o levantamento, três em cada cinco afirmaram que o estresse impactou negativamente sua vida.

Com dados tão alarmantes, é essencial que a população busque alternativas para o alívio dos sintomas de problemas relacionados à ansiedade e ao estresse. A prática de exercícios físicos, alimentação equilibrada e incluir na rotina atividades que promovam o controle emocional tornam-se essenciais para o controle e alívio dos sintomas.

Problemas do estresse e da ansiedade

De acordo com Luana Ganzert, psicóloga especialista nas emoções, em entrevista para o portal Terra, o hormônio liberado em situações de estresse é responsável por ocasionar diversos problemas relacionados à saúde.

“Os efeitos do cortisol são amplos e afetam tanto o corpo quanto o cérebro. No corpo, ele ajuda a aumentar os níveis de açúcar no sangue para fornecer energia rápida, aumenta a pressão arterial e suprime funções não essenciais temporariamente, como o sistema imunológico e a digestão”, destaca a especialista.

Além disso, a especialista ainda cita que quando há liberação em excesso e de forma prolongada, o corpo pode sofrer com cansaço, pressão alta, dificuldade de concentração, distúrbios do sono, irritabilidade e problemas no sistema imunológico. Em casos graves, o estresse crônico pode levar a problemas no coração, depressão, distúrbios mentais e diabetes.

Para manter o controle da mente e evitar problemas relacionados ao estresse e a ansiedade, é preciso que o indivíduo inclua na rotina práticas que auxiliem no autocontrole e redução dos sintomas ocasionados pelo dia a dia.

Atividades físicas para controle do estresse

Além de serem benéficas para o corpo, as atividades físicas tornam-se importantes aliadas para combater problemas relacionados à mente. Ao praticar exercícios, o corpo libera endorfina, hormônio responsável pela sensação de bem-estar e relaxamento.

Liberada principalmente por práticas que movimentam o corpo, como os exercícios aeróbicos e atividades de menor intensidade, como a ioga, a endorfina, quando produzida de forma constante, é capaz de aliviar sintomas causados pela depressão e diminuir os níveis de ansiedade e estresse.

Ao praticar os exercícios de forma regular e associá-los a uma alimentação equilibrada, o corpo tende a melhorar seu funcionamento de modo geral, promovendo melhora no sono, na regulação do intestino e melhorando o controle da ansiedade e do estresse.

Práticas de autoacolhimento

Uma pesquisa divulgada pela Behaviour Research and Therapy, apontou que incluir práticas de autoacolhimento em momentos difíceis permite que a mente sinta-se acolhida, aliviando a ansiedade e evitando o estresse no dia a dia. Ao final do estudo, foi identificado que os participantes que fizeram a prática sugerida durante 20 segundos diários obtiveram níveis menores de hormônios relacionados ao estresse.

Para a prática, o estudo sugere que os indivíduos fechem os olhos, reflitam sobre um erro recente e observem as reações do próprio corpo. Em seguida, eles devem tocar uma parte do corpo no qual se sintam acolhidos e confortáveis. Depois desse toque, a mente deve se direcionar a pensamentos de perdão e aceitação das próprias imperfeições.

Vale ressaltar ainda que, a longo prazo, as práticas de autoacolhimento são capazes de promover a autoconsciência e podem ajudar em como controlar a ansiedade, auxiliando no controle das emoções e melhorando ainda mais a qualidade de vida.