Autor de roubo em joalheria é preso em flagrante pela GM de Pedreira

Na manhã desta quinta-feira, dia 23, por volta das 9h25 um indivíduo adentrou em uma joalheria no centro de Pedreira e armado de uma faca anunciou o roubo. Sob ameaça da vítima o indivíduo levou jóias da loja.

A Guarda Municipal foi acionada e de imediato os guardas municipais comandante GM Saballo, Inspetor GM Pelizzer, GM Ferreira, Inspetor GM Príncipe, GM Paulella e GM J. Wilson saíram em patrulhamento com vista ao autor do roubo e na Rua Ana Francisca de Oliveira na Vila Cau os guardas municipais lograram êxito em abordar o meliante. Com ele o GMs encontraram os objetos roubados da joalheria, bem como a faca usada para intimidar a vítima.

Indivíduo encaminhado até o Plantão Policial onde a ocorrência está sendo registrada.

Fonte Jornal A Noticia