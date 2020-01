Auxílio-Transporte: período para cadastro e recadastro têm início em 3 de fevereiro

Atenção, estudantes de Santo Antônio de Posse! A Prefeitura Municipal de Santo Antônio de Posse iniciará, em 3 de fevereiro de 2020, o período para cadastro e recadastro do auxílio-transporte. Os interessados terão até 28 de fevereiro para finalizar o processo de pedido do benefício.

COMO SE CADASTRAR OU RECADASTRAR?

No último ano, a administração criou uma página específica para que seja realizado o cadastro e recadastro dos alunos interessados no benefício. Os estudantes devem acessar o site da Prefeitura Municipal (www.pmsaposse.sp.gov.br) e, em seguida, selecionar o ícone para cadastro localizado no Acesso Rápido.

Após finalizar o cadastro, é necessário comparecer no setor de Protocolo da Prefeitura Municipal, localizado na Praça Chafia Baracat Chaib, 351 – Vila Esperança, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30, portando a ficha preenchida on-line e os documentos necessários para a finalização do cadastro/recadastro.

QUAIS OS DOCUMENTOS?

Tenha em mãos os seguintes documentos:

– Formulário de inscrição preenchido no site;

– CPF do titular e ou responsável bancário (cópia e original);

– RG do titular e ou responsável bancário (cópia e original);

– Comprovante de matrícula do semestre vigente (emitido pela instituição de ensino);

– Comprovante de frequência (devidamente assinado pela instituição de ensino);

– Comprovante de endereço atualizado (preferencialmente fatura de água ou IPTU);

– Comprovante ou Declaração de renda familiar.

Ainda tem dúvidas? Acesse o link a seguir e saiba mais: https://pmsaposse.sp.gov.br/servicos/auxilio-transporte/