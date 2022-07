Avenida Alíbio Caveanha ganha nova rotatória para maior fluidez ao trânsito

Equipe da Secretaria Municipal de Obras e Mobilidade (SOM) iniciou nesta segunda-feira, dia 11 de julho, a instalação de um novo dispositivo de segurança no Residencial Ypê Amarelo. A nova rotatória está sendo implantada na Avenida Alíbio Caveanha para dar maior fluidez ao trânsito e segurança aos motoristas que trafegam pela região.

Os serviços estão sendo feitos com recursos próprios e a previsão é que a nova rotatória fique pronta dentro de uma semana. O dispositivo fica ao lado do playground existente no Ypê Amarelo e facilitará o acesso dos motoristas ao bairro. A rotatório foi necessária devido ao grande fluxo de veículos que trafegam pela região e ainda atende reivindicação dos moradores.

A nova rotatória irá atender os motoristas que acessam diariamente a Avenida Alíbio Caveanha e logo mais à frente a passagem liberada pela Prefeitura ao Jardim Guaçuano. “Concluímos recentemente melhorias na passagem que facilita a ligação do bairro Ypê Amarelo à região do Jardim Santa Rita e Guaçuano. Uma melhoria autorizada pelo proprietário da área e uma reivindicação antiga e que beneficiará muito a rotina de moradores e o trânsito naquela localidade”, lembrou o prefeito Rodrigo Falsetti ao comentar sobre a passagem ao Jardim Guaçuano.