AVENIDA PREFEITO LAÉRCIO JOSÉ GOTHARDO TERÁ FECHAMENTO PARCIAL A PARTIR DE SEGUNDA

A Secretaria de Mobilidade Urbana da Prefeitura de Jaguariúna informa que a partir da próxima segunda-feira, dia 17, a Av Prefeito Laércio José Gothardo terá fechamento parcial e temporário na altura da ponte do Bairro Nova Jaguariúna (ponte nova), a partir das 07h.

A medida se justifica em função de intervenções na rede de esgoto localizada na referida avenida que serão feitas pela equipe do SAAEJA – Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Durante o período dos serviços, o trânsito do local será desviado para trecho da própria avenida (sentido oposto) que se tornará de mão dupla. Agentes de trânsito permanecerão no local orientando os motoristas.

Foto : Ilustração PMJ