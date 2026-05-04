Avião bimotor bate em prédio e cai em Belo Horizonte

Duas pessoas morreram e três sobreviventes estão em estado grave

Duas pessoas morreram num acidente de avião em Belo Horizonte nesta segunda-feira (4). De acordo com os Bombeiros a aeronave de pequeno porte atingiu um prédio de três andares e caiu no estacionamento a cerca de 7 quilômetros do Aeroporto da Pampulha. O acidente ocorreu a cerca de sete quilômetros do aeroporto da Pampulha.

Cinco pessoas estavam no avião. Piloto e copiloto morreram, afirmou o porta-voz dos Bombeiros. As três pessoas que sobreviveram ficaram gravemente feridas, duas com múltiplas fraturas, e foram levadas ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII.

Imagens nas redes sociais mostram como ficou o prédio após o acidente e os bombeiros fazendo o resgate de vítimas. Apesar do impacto, não houve vítimas entre as pessoas que estavam no edifício atingido, que também não apresentou riscos estruturais, afirmou o Corpo de Bombeiros e a Defesa Civil de Minas Gerais.

A Força Aérea informou que investigadores do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, foram acionados para avaliar o caso.

Fonte Agência Brasil