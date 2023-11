AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS nº 000002/2023 PROCESSO n° 001762/2023

O Serviço de Água e Esgoto de Artur Nogueira – SAEAN, torna público e para conhecimento dos interessados que fará realizar licitação, sob a modalidade supramencionada, com as seguintes características:

Contratação de empresa especializada para prestação de serviços autônomos de acordo com as necessidades da autarquia, conforme descrito nos anexos I e II do edital.

CADASTRO EXIGIDO: Junto ao SAEAN.

DATA LIMITE PARA CADASTRAMENTO: até o 3º dia anterior à data assinalada para o recebimento dos Envelopes da Habilitação e Proposta.

RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: dia 07 de dezembro de 2023 às 10:00 horas.

LOCAL: Sede do SAEAN, localizada a Rua Adhemar de Barros, 1741 –JD. Wada – Município de Artur Nogueira – SP.

EDITAL E ESCLARECIMENTOS: o edital poderá ser acessado pelo site: <http://transparencia.saean.sp.gov.br/transparencia>. Mais informações e esclarecimentos devem ser dirigidos ao e-mail: compras@saean.sp.gov.br. Artur Nogueira, 17 de novembro de 2023. Gabriela Montoya Fernandes Presidente Superintendente do SAEAN.