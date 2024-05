Barão Geraldo recebe Passeio Ciclístico do Maio Amarelo no domingo, 19

Gratuito, evento terá concentração a partir das 8h30, no Centro de Convenções da Unicamp

Passeio tem intensidade leve num percurso de 6,2 km

O Distrito de Barão Geraldo recebe o Passeio Ciclístico do Maio Amarelo 2024 no próximo domingo, 19 de maio. A concentração será a partir das 8h30, no Centro de Convenções da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). A saída está prevista para as 9h. O evento é realizado pela Empresa Municipal de Desenvolvimento de Campinas (Emdec).

O Passeio é gratuito. Para participar não precisa de inscrição.

Percurso

Todo o percurso tem 6,2 km com duração em torno de 30 minutos. A intensidade é leve.

O trajeto será pela avenida Érico Veríssimo, Praça Henfil, rua Dr. Francisco de Toledo, avenida Oscar Pedroso Horta, Estrada da Rhodia, avenida Albino José Barbosa de Oliveira, avenida Professor Atílio Martini, avenida Martin Luther King, Praça Carlos Drummond de Andrade, avenida Albert Einstein, avenida James Clerk Maxwel e rua Seis de Agosto.

Serviço

Passeio Ciclístico Maio Amarelo 2024

Data: 19/05 (domingo)

Horário: Concentração a partir das 8h30, no Centro de Convenções da Unicamp. Saída às 9h

Toda a programação do Maio Amarelo 2024 está disponível no hotsite www.emdec.com.br/maioamarelo