Bares e Restaurantes registram queda de 3,7% nas vendas em abril, aponta Índice Abrasel-Stone

Dia das Mães e Dia dos Namorados podem impulsionar recuperação do segmento nos próximos meses

O volume de vendas em bares e restaurantes caiu 3,7% no mês de abril, em comparação com março, segundo dados do Índice de Atividade Econômica Abrasel-Stone. Comparando com o ano anterior, houve uma queda de 5,9% no setor. Nos primeiros quatro meses de 2024, as vendas diminuíram em relação ao mesmo período de 2023, sinalizando um alerta para os estabelecimentos neste início de ano.

Os números representam uma dificuldade adicional para o setor que, além de enfrentar um recuo no volume de vendas, ainda precisa lidar com as altas taxas de endividamento. Pesquisa recente da Abrasel indicou que 40% dos negócios apresentam pagamentos em atraso. Este resultado corrobora as dificuldades que o setor tem enfrentado: segundo o mesmo levantamento, 65% das empresas do setor operaram sem fazer lucro em março (25% em prejuízo e 40% em equilíbrio).

Apesar dos resultados negativos, a expectativa é de que, nos próximos meses, haja uma melhora no volume de vendas por conta das duas datas mais rentáveis para o setor: o Dia das Mães e o Dia dos Namorados. A mesma pesquisa da Abrasel indicou que para mais de dois terços (62%) dos empreendedores, o Dia das Mães pode apresentar um faturamento 20% maior que no ano passado.

“Os dados do Índice Abrasel-Stone refletem um cenário desafiador para o setor de bares e restaurantes, com quedas significativas no volume de vendas em abril. As dificuldades são evidenciadas pela pesquisa da Abrasel, que aponta para altos índices de empresas com pagamentos em atraso e operando sem fazer lucro. Apesar disso, estamos otimistas em relação ao Dia das Mães e ao Dia dos Namorados, que podem representar uma oportunidade de recuperação para o setor “, comentou José Eduardo Camargo, líder de conteúdo da Abrasel.

“O cenário atual nos mostra a importância da adaptação e inovação para enfrentar os desafios do mercado. Apesar das adversidades, as pesquisas indicam um cenário com oportunidades e a expectativa de uma possível recuperação nos próximos meses, impulsionada por datas importantes para o calendário do varejo, como o Dia das Mães, o Dia dos Namorados e as festas juninas”, comenta Matheus Calvelli, pesquisador econômico e cientista de dados da StoneCo.

Com divulgação mensal, os números do índice Abrasel-Stone podem ser usados para análises de empresários e especialistas por meio de uma visualização gráfica disponível no site da revista Bares & Restaurantes, editada pela Abrasel. O índice reflete a variação das vendas do setor de alimentação fora do lar por meio da estrutura financeira da Stone em recortes mensais e anuais.