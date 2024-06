Basquete Beco representa Pedreira na Copa Jaguar 2024

A equipe de Basquete Beco Adulta está representando Pedreira na disputa da Copa Jaguar 2024, contando com o apoio da Secretaria de Esportes e Lazer. A competição reúne equipes do Circuito das Águas Paulista e da Região Metropolitana de Campinas.

No último final de semana o time do Beco foi até a cidade de Mogi Guaçu enfrentar a forte equipe da casa e foi derrotado pelo placar de 81 a 41. “Mesmo com a derrota estamos confiantes, pois, nossa equipe foi montada recentemente e com os treinamentos vamos corrigir os erros e assim conquistar vitórias”, enfatizaram os jogadores após a partida.

Neste sábado, 15 de junho, o Basquete Beco Sub-17, irá jogar em Pedreira, a partir das 8h30, nas dependências do Clube Náutico Joaquim Carlos, localizado na Vila São José.