BASQUETE SUB 14 DE JAGUARIÚNA VENCE DE VIRADA PELA LMB e VOLEIBOL ADULTO DE JAGUARIÚNA SEGUE INVICTO

No útimo sábado, dia 20 de abril, as equipes Sub 12 e 14 jogaram pela Liga Metropolitana de Basquete (LMB).

Pela manhã, o time Sub 12 foi a Valinhos participar do Festival da categoria. Num jogo disputado com o Clube Valinhense perdeu por 18 a 17. No segundo jogo, pegou o atual campeão, Time Jundiaí, e perdeu por 35 a 16.

No período da tarde, em jogo realizado no Camp em Cosmópolis, Jaguariúna perdia por 23 a 14 no final do 2° quarto, quando a equipe virou o jogo e venceu por 57 a 44 a equipe de Mogi Guaçu.

Na manhã do último domingo, dia 21 de abril, a equipe adulta de Voleibol masculino foi a Campinas.

A equipe manteve sua invencibilidade na IV Copa Jaguariúna ganhando do ACE/Campinas por 3 sets a 0.

Fotos: Divulgação