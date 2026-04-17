Bateria Pegada da Onça retoma aulas gratuitas no Parque Serra Dourada em Jaguariúna

Atividades começam no dia 28 de abril e são abertas ao público, mesmo sem experiência ou instrumento

A Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, retoma as aulas gratuitas da Bateria Pegada da Onça, projeto desenvolvido pela Escola das Artes.

As atividades terão início no dia 28 de abril, a partir das 19h, no Parque Serra Dourada. Para participar, é necessário apresentar o Cartão Cidadão e realizar a inscrição no local.

De acordo com os organizadores, não é preciso possuir instrumento nem ter experiência prévia, já que o aprendizado é iniciado do zero, facilitando o acesso de novos integrantes interessados na prática musical.

A iniciativa reforça o compromisso da Escola das Artes com a valorização da cultura popular e a formação artística, além de contribuir para o fortalecimento das tradições carnavalescas no município.

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