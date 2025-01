Begalli” recebe inscrições para cursos profissionalizantes gratuitos

Até o dia 24 de janeiro de 2025, a Escola Municipal de Ensino Médio “Professor João Emílio Begalli”, recebe inscrições para os cursos técnicos de Segurança do Trabalho e de Administração. As aulas acontecem no período noturno e as vagas são limitadas para as duas carreiras.

Os interessados devem inscrever-se de segunda a sexta-feira, sempre das 15h às 22h, na Secretaria da Escola, localizada na Rua João Lúcio de Moraes, nº 270, Jardim Triunfo, munidos dos seguintes documentos: cópias do RG e CPF (não será aceita Carteira de Habilitação); Título de Eleitor; Certidão de Nascimento ou Casamento; Comprovante de Residência (conta de água, luz, telefone, IPTU); Histórico Escolar do Ensino Médio; 1 (uma) foto 3×4; Telefone e E-mail para contato.

Informações adicionais podem ser obtidas pelos telefones: (19) 99828-5779 ou (19) 99761-7217. As aulas terão início na segunda-feira, 03 de fevereiro de 2025.