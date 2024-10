Beneficência Portuguesa de Amparo na CONAHP 2024 – Congresso Nacional dos Hospitais Privados

Os colaboradores da Beneficência Portuguesa de Amparo participaram nos dias 16 e 17 de outubro do Congresso CONAHP – Congresso Nacional dos Hospitais Privados.

Com diversos espaços de debates ricos sobre o futuro da saúde, os painéis contaram com importantes nomes do mercado para apresentarem as inovações tecnológicas que impactam positivamente no sistema de saúde, os desenvolvimentos das ações ESG praticadas nas Instituições, a visão global das novidades em saúde e o assistencial, sendo o paciente no centro do cuidado integral.

“A qualidade na assistência e segurança do paciente são duas missões importantes para a Beneficência Portuguesa de Amparo e trabalhamos diariamente para elevar a nossa assistência. Participar do CONAHP foi fundamental para entendermos sobre as inovações e como aplicar todas as novidades do mercado na Instituição”, disse o coordenador Tiago Amaro.

A inovação sempre esteve presente na Beneficência Portuguesa de Amparo, desde o setor assistencial até o administrativo. “Como coordenadora de hotelaria, a participação no congresso CONAHP trouxe uma visão ampla sobre como podemos oferecer a melhor experiência para o nosso cliente, desde o seu primeiro atendimento com a equipe de médica e de enfermagem, até a sua assistência de qualidade e alto padrão na sua internação”, disse Glaucia Pagan.

Participaram do Congresso Viviane Guerra (Gerente de Enfermagem), Tiago Amaro (Coordenador de Enfermagem e Segurança do Paciente), Ailton Zampolli (Coordenador de Segurança do Trabalho e Patrimonial), Gláucia Pagan (Coordenadora de Hotelaria) e Patricia Lenci (Administradora).

Imagens: Arquivo BPA