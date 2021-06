BOLÃO AGORA É O CENTRO PERMANENTE DE VACINAÇÃO CONTRA A COVID-19 EM AMPARO

A partir de hoje, 23 de junho, o Bolão – Centro Esportivo do Trabalhador, passa a ser o Centro Permanente de Vacinação contra a Covid-19 em Amparo. Os atendimentos acontecerão de segunda a sexta-feira, das 8h às 20h, para todos os públicos-alvo a partir de agora.

Hoje, as pessoas de 47 a 49 anos começam a receber a primeira dose da vacina contra a Covid-19 em Amparo. A população deve acompanhar as redes sociais da prefeitura para ser informada sobre qual faixa etária está sendo vacinada no momento, pois a Secretaria Municipal de Saúde não recebeu doses suficientes para vacinar outras faixas etárias.

A Prefeitura de Amparo deve receber mais doses ainda nesta semana.

O objetivo dessa mudança de local é aumentar a capacidade de vacinação diária em Amparo e assim ajudar a diminuir a disseminação do vírus na cidade e a ocupação dos leitos nos hospitais.

Para ser imunizado, o munícipe precisa apresentar um documento com foto e um comprovante de residência de Amparo.

Se puder, participe da campanha Vacinação Solidária e leve 1kg de alimento para ser doado para quem precisa. Em Amparo, saúde e solidariedade andam juntas!