JP – Boldrini inicia mais uma edição do Programa de Educação em Oncohematologia Pediátrica (PEOp)

O Centro Infantil Boldrini iniciou nesta semana mais uma edição do PEOp (Programa de Educação em Oncohematologia Pediátrica).

Até o dia 31 de janeiro, 29 estudantes das de diferentes áreas da Saúde e Ciências Biomédicas participam do programa que dá a oportunidade para os alunos que se interessam pela iniciação científica.

O PEOp disponibiliza aos estudantes os laboratórios de Hematologia, Biologia Molecular e Imunoengenharia, Serviço de Imagem, Saúde Mental, Odontologia, Patologia, Enfermagem, Epidemiologia e Farmácia.

“O objetivo primário do programa é encorajar os estudantes a perseguirem uma carreira de pesquisa em oncohematologia pediátrica, com base em laboratório ou cientista clínico”, ressalta a Dra. Silvia Brandalise, presidente do Centro Infantil Boldrini.

Sobre o Centro Infantil Boldrini

Centro Infantil Boldrini ? maior hospital especializado na América Latina, localizado em Campinas, que há 41 anos atua no cuidado a crianças e adolescentes com câncer e doenças do sangue.

Atualmente, o Boldrini trata cerca de 10 mil pacientes de diversas cidades brasileiras e alguns de países da América Latina, a maioria (80%) pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Um dos centros mais avançados do país, o Boldrini reúne alta tecnologia em diagnóstico e tratamento clínico especializado, comparáveis ao Primeiro Mundo, disponibilidade de leitos e atendimento humanitário às crianças portadoras dessas doenças. www.boldrini.org.br