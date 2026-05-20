Bombeiros controlam incêndio em casa abandonada em Mogi Guaçu

Imóvel na Vila Pinheiro foi tomado pelas chamas na manhã desta quarta-feira; não houve vítimas e as causas serão investigadas

Equipes do Corpo de Bombeiros de Mogi Guaçu foram acionadas na manhã desta quarta-feira (20) para combater um incêndio em uma residência abandonada na Vila Pinheiro, próximo à Avenida Bandeirantes.

Ao chegarem ao local, os bombeiros encontraram o imóvel completamente tomado pelas chamas, com intensa fumaça preta e sucessivos estrondos. A situação assustou moradores da região, que acompanharam o trabalho das equipes com apreensão.

De acordo com relatos de populares, a casa era frequentemente ocupada por pessoas em situação de rua. O fogo destruiu colchões, móveis velhos, objetos acumulados e parte do telhado de madeira da edificação.

A rápida propagação das chamas gerou preocupação entre vizinhos, que temiam que o incêndio atingisse imóveis próximos. Graças à atuação dos bombeiros, o fogo foi controlado e extinto antes que causasse danos ainda maiores.

Durante o atendimento, um homem apareceu no local afirmando ser morador da casa, mas informou que não estava no imóvel no momento em que o incêndio começou.

Apesar do susto e dos prejuízos materiais, não houve registro de vítimas. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e deverão ser investigadas.

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